اعتقال 3 تجار مخدرات وسط الناصرية

2020/02/26 | 17:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باعتقال 3 تجار مخدرات وسط الناصرية.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إنه "تم اعتقال ثلاثة تجار مخدرات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بعمليات أمنية متفرقة".

واضاف ان "المعتقلين عثر بحوزتهم على العشرات من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع"، مبينا "تمت احالة المتهمين المعتقلين إلى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معهم".

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