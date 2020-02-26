بالوثيقة.. كابينة علاوي تخلو من هذه الوزارات

2020/02/26 | 17:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادخلت كابينة المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، من خمس وزارات.وحصلت "كلكامش" على وثيقة مسربة لكابينة علاوي المقترحة على البرلمان، فيما خلت من وزارات الداخلية والمالية والتجارة والعدل، فضلا عن وزارة مستحدثة لشؤون الاقليم، اضافة الى عدم الاشارة الى وزارة الدفاع، بحسب الوثيقة.

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