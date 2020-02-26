العراق يستعين بالطائرات لمكافحة خطر الجراد الصحراوي

2020/02/26 | 17:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمواجهة الجراد الصحراوي، بعد وصوله إلى العراق، مبينة انها ستستعين بالطائرات لمكافحة اسراب الجراد القادمة من الخليجج العربي.وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، أن "وزير الزراعة، صالح الحسني، ترأس اجتماعا ضم عددا من المختصين في دائرة وقاية المزروعات، لمناقشة الخطوات الفعالة التي تقوم بها الوزارة من خلال اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ضد دخول الجراد الصحراوي".واكد الحسني "استعداد الوزراة لمجابهة الافات الزراعية من خلال المبيدات المتوفرة والكوادر المتخصصة وقامت باتخاذ كافة الاعمال التي من شانها الحد من انتشار هذه الافة".ووجه بـ"تشكيل غرفة عمليات برئاسته وعضوية الكادر المتقدم في الوزارة ولجان اخرى فرعية مع اشراك مديريات الزراعة واقسام الوقاية والجمعيات الفلاحية وممثلين عن الدفاع المدني بغية استنفار كافة الجهود لحماية المحاصيل الزراعية ودعم الفلاحين والمزارعين".وأضاف البيان، ان "الاجتماع ناقش ايجاد طرق مكافحة اضافية بواسطة الطيران الزراعي من خلال تاهيل الطائرات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير كافة الامكانات المادية والعلمية لمواجهة الافات الزراعية ومنها الجراد الصحراوي، ورفد دائرة وقاية المزروعات بمبيدات اضافية لمواجه الحالات الطارئة دعما للقطاع الزراعي".

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