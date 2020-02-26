تغيير موعد مباراة الشرطة والميناء في دوري الكرة

2020/02/26 | 17:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم تغيير موعد مباراة الشرطة والميناء.

وتقرر ارجاء مباراة فريقي الشرطة والميناء ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز الى يوم ٧ مِن شهر اذار المقبل بدلا من يوم ٦.

وجاء هذا القرار بسبب ارتباط فريق الشرطة في منافسات دوري ابطال اسيا.

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