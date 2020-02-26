مصدر يكشف عن الاسماء المرجح ان يقدمها علاوي لكابينته الوزارية

2020/02/26 | 17:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن اسماء المرجح ان يقدمها رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي للبرلمان للتصويت عليهم لكابينته الوزارية.

وبحسب مصدر مطلع فان، علاوي من المرجح ان يقدم الاسماء ادناه لمجلس النواب، للتصويت عليهم:

زينب عبد الصاحب عبود وزيرة للاتصالات

قصي عبد المحسن وزيرا للدفاع

جابر حبيب جابر وزيرا الخارجية

مضر زكي وزيرا الصحة

مازن محسن الحكيم وزيرا للتربية

مزاحم الخياط وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

واثق الهاشمي وزيرا الثقافة

احمد مكي راجي كبة وزيرا للنقل

باسم جميل وزيرا للهجرة والمهجرين

حسين الجلبي وزيرا للنفط

نضير عباس الانصاري وزيرا للموارد المائية

شاكر عبد الامير وزيرا للزراعة

مظهر محمد صالح، ومحمد امين العلواني، وخالد بتال نجم، مرشحين لوزارة التخطيط

يوسف محمد محمود المشهداني وزيرا للصناعة والمعادن

چاسب عبد الزهرة وزيرا للكهرباء

رياض الخزرجي وزير الاعمار والإسكان

احمد وليد عبد الرحمن وزيرا للشباب والرياضة

سندس عمر علي وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية

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