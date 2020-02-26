عودة أكثر من 860 لاجئاً سورياً إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/02/26 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عودة أكثر من ثمانمئة وستين لاجئا سوريا إلى أرضهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكر المركز الروسي في بيان أن ثمانمئة وثلاثة وستين لاجئا سوريا عادوا الى بلدهم قادمين من أراض دول اجنبية بينهم مئتان وواحد وثمانون لاجئا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، مشيرا الى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية قامت بعملية تطهير للأراضي والمنشآت على مسافة تمتد أكثر من هكتارين إثنين في دوما بمحافظة دمشق وجاسم والحارة بريف درعا، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير نحو خمس وثلاثين عبوة قابلة للانفجار.

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