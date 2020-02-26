العالم يحذر من فيروس كورونا وإيران تنقله إلى المنطقة | تقرير

2020/02/26 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

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أمام الحراك الساخن بين أطباء العالم وخبراء الصحة بتقليب الأوراق للبحث عن حلول ناجعة لحماية الأرواح من خطورة فيروس كورونا المستجد، إلا أن طهران لا تأبه للفيروس وتعمل على نقله.



حديث تؤكده وقائع ومستجدات.

تقرير : ناجي أبو لوز

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