روحاني : لن يتم فرض حجر صحي على أية مدينة إيرانية

2020/02/26 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي اتهم النظام الإيراني بإخفاء تفاصيل حيوية بشأن انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال روحاني في تصريح، إن قرار تعطيل المدارس والجامعات أو فرض أي قيود بسبب كورونا سيكون بعهدة اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس، مؤكدا أنه لن يتم فرض حجر صحي على أية مدينة أو مكان في البلاد، فيما دعا الشعب إلى عدم الاهتمام بالشائعات.

وأضاف روحاني أن طهران لا تقلل أو تزيد من الاحصائيات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرا الى أنه أوعز لوزارة الداخلية بوجوب إعلان الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات بالفيروس، لافتا الى ان إيران ستتمكن من إنتاج ملايين مستلزمات التشخيص خلال فترة وجيزة لتوزيعها على المستشفيات التي تستقبل حالات إصابة بكورونا.

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