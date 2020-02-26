لجنة دراسة المنهاج الحكومي في البرلمان تنتهي من وضع توصياتهـا النهائية

2020/02/26 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت لجنة دراسة المنهاج الحكومي في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، انتهاء دراسة فقرات المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما وضعت توصياتها النهائية بشأن ذلك.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “لجنة دراسة المنهاج الحكومي برئاسة حسن كريم الكعبي […]

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