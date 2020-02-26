حملة واسعة لتطهير وتعفير أرجاء المدينة القديمة في النجف

2020/02/26 | 17:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: نفذت الكوادر الميدانية في مديرية دفاع مدني النجف حملة واسعة لتطهير وتعفير أرجاء المدينة القديمة.وقال المسؤول في اعلام الدفاع المدني علي تويج ” الحملة شملت الأرجاء المحيطة بمرقد الإمام علي (ع) والمحلات والاسواق و الاماكن العبادية في المحافظة.… Readmore

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