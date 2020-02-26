مانشستر سيتي يستأنف ضد عقوبته الاوروبية

2020/02/26 | 17:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرّر نادي ​مانشستر سيتي​ الانكليزي تقديم إستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد عقوبة الحظر لمدة عامين من المشاركة في ​دوري أبطال أوروبا​، بعد ان وقع ​الويفا​ عقوبة على مانشستر سيتي، لخرق قواعد قانون اللعب المالي النظيف بعد انتهاء التحقيق من سلامة أرصدة النادي الإنكليزي، مع تغريمه مبلغ 30 مليون يورو.

وأشارت تقارير صحافية عدّة إلى ان المحكمة الرياضية لم تحدد الموعد النهائي للكشف عن قرارها بشأن الاستئناف المقدم من طرف مانشستر سيتي.

ويلعب السيتي اليوم أمام ريال مدريد في ذهاب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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