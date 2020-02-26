ذي قار.. الشرطة تلقي القبض على مطلوب بجريمة خطف

2020/02/26 | 17:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن القبض على متهم مطلوب بجريمة خطف الى كربلاء.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه إنه “بناء على معلومات دقيقة تمكنت مفارز استخبارات مديرية افواج طوارئ شرطة ذي قار من القبض على المتهم ( م .ج .ع ) البالغ […]

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