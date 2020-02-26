تغيير موعد مباراة الشرطة والميناء في الممتاز

2020/02/26 | 17:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، اليوم الاربعاء، ارجاء مباراة فريقي الشرطة والميناء ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز ليوم واحد بسبب مشاركة الشرطة في دوري ابطال آسيا.وذكرت لجنة المسابقات في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “بسبب مشاركة الشرطة في دوري الابطال ولقاء الاهلي السعودي لذا قررت […]

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