ندوة تعريفية بلائحة قواعد البث الاعلامي في كربلاء

2020/02/26 | 17:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..اقامت هيئة الاعلام والاتصالات في محافظة كربلاء ، ندوة حضرها عدد كبير من المؤسسات الاعلامية في المحافظة، بهدف التعريف بلائحة قواعد البث الاعلامي وعلى قاعة فندق روتانا .وقال عضو مجلس الامناء في هيئة الاعلام سالم مشكور في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) […]

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