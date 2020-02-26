مسعود بارزاني: لا خلافات شخصية مع محمد علاوي بل ملاحظات على آلية تعيين المرشحين للوزارات

2020/02/26 | 18:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل: أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عدم وجود مشكلات شخصية مع رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.وذكر مقر بارزاني في بيان” انه بعد تكليف محمد علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، تناولت بعض وسائل … Readmore

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