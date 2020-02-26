حيث يلتقي التقليد بتغيّر المنــــــاخ

2020/02/26 | 18:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيكولاس بانتليك* مراكش انطلقت منذ أسبوعين مع ثلاثة من زملائي من مؤسسة الأطلس الكبير (HAF ، مراكش) إلى قرية غوراما في جبال الأطلس المتوسط ​​المغربية.أخذتنا رحلتنا ، من شروق الشمس إلى غروبها ، عبر تضاريس وعرة وعبر مجتمعات محلية من جميع الأحجام.لقد استمتعت بالجمال الطبيعي والمبدع الذي كان يطلّ عليّ من نافذة السيارة […]

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