الهدف النهائي للتظاهرات..!

2020/02/26 | 18:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم العجرش لاشك ان التظاهر ليس حقا مشروعا ومكفولا وفقا للدستور فحسب، بل هو حق إنساني مطلق، يكفله المنطق ويقبله العقل، وما يرفضه إلا ظالم، وإلا فأليس من حق المألوم أن يصيح “آخ”..؟! هذه المقدمة ضرورية حتى لا يتهمني أحد بأني ضد “حق” التظاهر، لكن هذا الإتهام المتوقع؛ لا يمنع أن نقول الحقيقة، التي تكشفت […]

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