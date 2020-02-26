إيطاليا تعلن عن 12 حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/02/26 | 18:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أنجيلو بوريلي، عن ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد ليبلغ 12 حالة، فيما وصلت حصيلة المصابين إلى 374 شخصا.ونقلت وكالة “أنسا” عن بوريلي قوله اليوم الأربعاء، إن حالة الوفاة الـ12 تعود لمواطن يبلغ من العمر 70 عاما وهو من […]

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