الاعدام لـ (امرأة) قتلت زوجها بمساعدة عشيقها

2020/02/26 | 18:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق امرأة وعشيقها عن جريمة قتل زوجها.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” المدانة اعترفت بانها اتفقت مع عشقيها بقتل زوجها (المجنى عليه) مقابل اعطاءه مبلغ ثلاثة الاف دولار،لافتا إلى أن المدانة قامت بادخال القاتل (عشيقها) الى […]

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