2020/02/26 | 18:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنان: اصابة امرأة بكورونا كانت على متن طائرة وصلت من إيران الشهر الماضي

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