نائب عن سائرون:جلسة التصويت على حكومة علاوي ثمرة لتضحيات المتظاهرين

2020/02/26 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، الاربعاء (26 شباط 2020)، إن جلسة البرلمان ليوم غد من اجل التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، هي ثمرة تضحيات الجماهير في ساحات التظاهر والاعتصام.

وقال فاخر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جلسة التصويت على الحكومة الجديدة هي ثمرة تضحيات الجماهير في ساحات التظاهر والاعتصام"، داعيا "القوى السياسية ان تعي خطورة المرحلة وان تتنازل عن مصالحها الخاصة خدمة للصالح العام".

واضاف البيان أن "الحكومة المقبلة هي حكومة محددة بفترة زمنية وواجبات معينة ابرزها تشريع الموازنة وتوفير البيئة الامنة لإجراء انتخابات مبكرة، بالتالي فان البحث عن مصالح ضيقة في ظل الاجواء الحالية هو امر يحسب على جميع الاطراف التي تتبنى هذا النهج"، لافتا إلى أن "المرحلة حرجة وعلينا جميعا الوقوف الى جانب الحكومة المقبلة لتحقيق مطالب الجماهير".

وتابع أن "الجماهير قالت كلمتها في رفضها المحاصصة والفساد، ونحن كممثلين للشعب في مجلس النواب ملزمين بتلبية مطالب الشعب العراقي كونه مصدر السلطات جميعا ومن خلاله تأخذ العملية السياسية شرعيتها"، مشيرا إلى أن "جلسة البرلمان يوم غد ستكون الفيصل الحاسم ونتائجها ستمثل ثمرة تضحيات الجماهير في ساحات التظاهر ومن يتغاضى عن تلك التضحيات فانه لا يريد الخير للعراق وشعبه".

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس جبهة الإنقاذ أسامة النجيفي، اليوم الأربعاء 25 شباط 2020، ان الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق تحمل العديد من الأسماء المستقلة وذوي الخبر العالية.

وبين النجيفي، انه بعد الاجتماع بعلاوي، ت

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة دراسة المنهاج الحكومي في مجلس النواب، الاربعاء (26 شباط 2020)، انتهاء دراسة فقرات المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما وضعت توصياتها النهائية بشأن ذلك.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الاول

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف سائرون، اسعد عبد السادة، الاربعاء (26 شباط 2020)، عن سبب عدم ارسال رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اسماء كابينته الوزارية إلى مجلس النواب لغاية الآن، مبينا أن علاوي يريد الحفاظ عليها من الضغوط السياسية &

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