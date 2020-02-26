النجيفي بعد لقائه محمد علاوي: اطلعنا على أسماء الكابينة الوزارية ووجدنا وزراء مستقلين وذوي خبرات عالية

2020/02/26 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس جبهة الإنقاذ أسامة النجيفي، اليوم الأربعاء 25 شباط 2020، ان الكابينة الوزارية الجديدة لحك...





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