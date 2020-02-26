2020/02/26 | 18:10 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجيفي خلال لقائه محمد علاوي: مو اتفقنا ماكو بوس! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 18:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي خلال لقائه محمد علاوي: مو اتفقنا ماكو بوس!) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي خلال لقائه محمد علاوي: مو اتفقنا ماكو بوس!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).