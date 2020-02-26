2020/02/26 | 18:10 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النجيفي خلال لقائه محمد علاوي: مو اتفقنا ماكو بوس! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 18:10.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي خلال لقائه محمد علاوي: مو اتفقنا ماكو بوس!) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي خلال لقائه محمد علاوي: مو اتفقنا ماكو بوس!) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي خلال لقائه محمد علاوي: مو اتفقنا ماكو بوس!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).