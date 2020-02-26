تمديد عطلة نصف السنة في بغداد والبصرة

2020/02/26 | 18:10 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن تمديد عطلة نصف السنة للمدارس كافة لمدة اسبوع واحد، خشية من تفشي فير...

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