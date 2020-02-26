2020/02/26 | 18:10 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تمديد عطلة نصف السنة في بغداد والبصرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن تمديد عطلة نصف السنة للمدارس كافة لمدة اسبوع واحد، خشية من تفشي فير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تمديد عطلة نصف السنة في بغداد والبصرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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