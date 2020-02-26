قبل يوم من الجلسة المرتقبة.. علاوي: غداً التصويت على مرشحين مستقلين نزيهين

2020/02/26 | 18:10 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكّد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الأربعاء، أن يوم غدٍ الخميس سيشهد التصويت على أول كابينة و...

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