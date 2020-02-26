عبد المهدي وبلاسخارت يبحثان تشكيل الحكومة الانتقالية

2020/02/26 | 18:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، مع الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، خطوات تشكيل الحكومة الانتقالية.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن عبد المهدي "استقبل في مكتبه ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، وبحثا التطورات السياسية وجهود تشكيل الحكومة".وأضاف "كما بحثا تعزيز علاقات التعاون بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة وإستمرار دعمها لأمن العراق واستقراره ونموه الاقتصادي وتحقيق تطلعات شعبه".

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