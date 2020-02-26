2020/02/26 | 18:10 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي وبلاسخارت يبحثان التطورات السياسية وجهود تشكيل الحكومة الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 18:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي وبلاسخارت يبحثان التطورات السياسية وجهود تشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي وبلاسخارت يبحثان التطورات السياسية وجهود تشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).