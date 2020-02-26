الدفاع المدني يطهر منازل المصابين بفيروس كورونا في كركوك

2020/02/26 | 18:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن الدفاع المدني في كركوك، اليوم الاربعاء، عن تطهير منازل المصابين بفيروس كورونا في المحافظة ومدرسة ابتدائية.

وقالت مديرية الدفاع المدني في المحافظة، في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "بناء على امر وزير الداخلية ياسين الياسري، وباشراف محافظة كركوك تمت المباشرة بحملة تطهير منازل الاشخاص المصابين بفايروس كرونا في المحافظة حي الوحدة من خلال عمل فريق الاستجابة للحوادث الكيميائية والبيلوجية والذرية CBRN التابع الى الدفاع المدني".

واضافت "حيث تم تطهير المنازل القريبة ايضا من منزل المصابين وكذلك تطهير مدرسة نينوى الابتدائية وجامع حي الوحدة القريب من محل الاصابة".

وبينت "كما عهدت فرق الدفاع المدني الى اللقاء المحاضرات ارشادية للمواطنين بهدف تثقيفة بطرق الصحيحة الوقاية من الفيروس".

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