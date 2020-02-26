عبد المهدي يبحث مع بلاسخارت التطورات السياسية وجهود تشكيل الحكومة الجديدة

2020/02/26 | 18:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت التطورات السياسية وجهود تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "عبد المهدي استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

واضاف ان "الطرفين بحثا التطورات السياسية وجهود تشكيل الحكومة، الى جانب تعزيز علاقات التعاون بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة وإستمرار دعمها لأمن العراق واستقراره ونموه الاقتصادي وتحقيق تطلعات شعبه".

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