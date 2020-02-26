2020/02/26 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماريا شارابوفا تنهي مسيرتها في ملاعب التنس (المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلنت الروسية ماريا شارابوفا اعتزالها لعبة التنس بعد مسيرة حافلة حققت خلالها العديد من الإنجازات.وكتبت شارابوفا مقالا في مجلة فانيتي فير قالت فيه: «كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها مذ كنت طفلة، […]

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