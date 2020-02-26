2020/02/26 | 18:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة المنهاج الحكومي: دعم ورعاية مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 18:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المنهاج الحكومي: دعم ورعاية مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة المنهاج الحكومي: دعم ورعاية مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).