عبد المهدي و بلاسخارت يبحثان التطورات السياسية وجهود تشكيل الحكومة

2020/02/26 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، اليوم الاربعاء، لتطورات السياسية وجهود تشكيل الحكومة مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت .

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