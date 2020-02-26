النجيفي: سنحضر جلسة الغد ونصوت على الحكومة

2020/02/26 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في تحالف القوى العراقية أسامة النجيفي اليوم الأربعاء، حضور نواب التحالف جلسة البرلمان النواب يوم غدٍ وتصويتهم على منح الثقة للحكومة.

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