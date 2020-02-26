الحمداني يوجه بحماية زقورة آشور الاثرية

2020/02/26 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انجز الفريق الآثاري والهندسي المكلف من وزير الثقافة و السياحة و الآثار عبدالامير الحمداني اعماله بردم الخندق المحيط بزقورة آشور .وقال مدير عام دائرة التراث العامة اياد كاظم أن الفريق الآثاري و الهندسي المكلف بحماية زقورة آشور انجز اعماله بردم الخندق المحيط بزقورة المدينة و الذي تسبب في إحداث أضرار جسيمة في بدن الزقورة […]

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