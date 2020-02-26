محافظ أربيل: إلغاء الاحتفال بأعياد نوروز لهذا العام منعاً لتفشي كورونا

2020/02/26 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ أربيل فرست صوفي، إلغاء الاحتفالات بأعياد نوروز لهذا العام، وذلك ضمن التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

واكد صوفي في مؤتمر صحفي، أن تعطيل الدوام في الإقليم، وإلغاء الاحتفالات تندرج ضمن الاجراءات الوقائية من الإصابة بالفيروس.

من جهة أخرى، أعلن مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الغاء المراسم الجماهيرية لذكرى وفاة وولادة الزعيم الكردي مصطفى البارزاني لهذا العام.

هذا، وكانت حكومة اقليم كردستان قررت تعطيل المدارس الحكومية والخاصة، كتدبير وقائي لمنع تفشي الفيروس.

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