2020/02/26 | 18:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية على الدولة المدنية – عبد الحسين شعبان لم يكن المسرحي والكاتب الألماني برتولت بريخت واهماً أو حتى حالماً حين قال: “أيها الجائع تناول كتاباً، فالكتاب سلاح”، وهل يشبع الكتاب البطون الخاوية؟ لكن بريخت برؤية استراتيجية للمستقبل يدرك الترابط الوثيق بين الثقافة والتنمية والمواطنة، بل إنه يجعل من هذه الثلاثية محوراً مركزياً وعقلانياً للتقدّم، فلا […]

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