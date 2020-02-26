2020/02/26 | 18:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف هُزِمْتُ أمام ثلاثية الجابري ؟ – خالد شوكات هناك كتابان اثنان غيّرا مجرى حياتي، الثاني هو كتاب المهاتما غاندي (تجاربي مع الحقيقة) الذي حررني من كلّ نزعة عنفية وقوَّى فيَّ النزعة الانسانية والروحانية، أما الأوّل فهو كتاب الدكتور محمد عابد الجابري (العقل السياسي العربي) الذي يشكل الجزء الثالث من مشروعه الفكري المميّز (نقد العقل […]

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