2020/02/26 | 18:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرب الصامتة ..كرونا أنموذجاً – نـاهــد الـديـب نوع عجيب من الحروب، فهي صامتة باردة، لا تترك شظايا أو رائحة، ولا تملأ الجو دخاناً أو بارودا، ولا تخلف وراءها آثار تدمير.حرب لا ترى فيها فوهة مدفع، ولا دانة دبابة، ولا صاروخاً موجها!! إنها سلاح العصر الفتاك والأكثر شراسة، إنها الحرب البيولوجية.فيمكنك بكل بساطة […]

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