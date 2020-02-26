اللجنة الفنية لمشروع احياء روح الموصل تعقد اجتماعها الرابع

2020/02/26 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بدأت اللجنة الفنية الرابع لمشروع احياء روح الموصل، اليوم الاربعاء، اجتماعاتها التي تستمر حتى يوم غد الخميس ٢٧ من الشهر الجاري.وقال مدير عام دائرة الصيانة الاثرية في هيئة الاثار والتراث اياد حسن عبد حمزة في تصريح صحفي ان منظمة اليونسكو- مكتب العراق تقيم اجتماعها الرابع لمشروع احياء روح الموصل عن طريق اعادة بناء معالمها […]

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