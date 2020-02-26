في ديالى.. تظاهرات تُطالب بإغلاق منفذ حدودي مع إيران

2020/02/26 | 18:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – الحل نت تمر الساعات، ومعها تستمر المخاوف (الكبيرة) لدى العراقيين جراء فيروس #كورونا الذي وقعَت أول حالة منه أمس الأول في #العراق، لأن #الحكومة_العراقية، غير صارمة في تنفيذ

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