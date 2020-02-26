وزارة الصحة تنفي وجود أي إصابة بفيروس “كورونا” في سوريا

2020/02/26 | 19:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية، خلو البلاد من أي إصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وفاة 3 أطفال في اللاذقية، جراء إصابتهم بالفيروس

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