هيئة الحشد الشعبي تطلق حملة “وعي” للتثقيف بشأن مخاطر فيروس كورونا المستجد

2020/02/26 | 19:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، عن اطلاق حملة توعوية بشأن مخاطر فيروس كورونا المستجد في إطار زيادة الوعي الصحي والتثقيفي لدى منتسبي الهيئة بشكل خاص وعموم المواطنين بشكل عام.وقالت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى إنه “في اطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة والبيئة ودوائر الدولة للتوعية بشأن فيروس كورونا ومنع دخوله من

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