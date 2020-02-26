تحذيرات من مواجهة عسكرية “محتملة” بين أمريكا والصين

2020/02/26 | 19:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة قالت مجلة أمريكية، إن الحرب العالمية الثالثة، يمكن أن تندلع في كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن العالم بأسره يخشى هذا الأمر.ذكرت مجلة “ناشيونال إنترست”، أن الولايات المتحدة والصين، يمكن أن يكونا أول من يشعل تلك الحرب، بسبب كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن كل منهما، يستعد لمواجهة محتملة.وتعتبر المجلة الأمريكية، أن […]

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