2020/02/26 | 19:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام قسم التوجيه العقائدي في اللواء 14 بالحشد الشعبي، الاربعاء، ندوة ثقافية للتوعية والوقاية من فيروس كورونا.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان الندوة الثقافية الاجتماعية اقيمت في الفوج الاول للواء وشملت عدة محاور صحية ونفسية حول فيروس كورونا وسبل الوقاية منه، مشيرا الى ان الندوة ركزت على ضرورة تحصين الاشخاص من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 14 بالحشد يقيم ندوة ثقافية عن طرق الوقاية من “كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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