2020/02/26 | 19:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في اتصال هاتفي، اجراه اليوم الاربعاء، الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، بمناسبة انتخابهما للرئاسة المشتركة، متمنيا لهما النجاح.وجاء في بيان لرئاسة الاقليم اطلعت عليه شفق نيوز، ان بارزاني وفضلا عن التمنيات بالنجاح للاتحاد الوطني الكوردستاني، تطرق الى الدور الواضح للاتحاد في مراحل نضال الشعب الكوردستاني واكد على اهمية مكانة ومساعي الاتحاد الوطني من اجل الوئام ووحدة الصف بين المكونات والاطراف الكوردستانية، متمنيا للرئيسين ان يكون انتخابهما وشروعهما في العمل خدمة لوحدة الصف واماني الرئيس الراحل (مام جلال).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اقليم كوردستان يهنئ الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اقليم كوردستان يهنئ الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).