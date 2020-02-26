2020/02/26 | 19:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الاربعاء، وفاة الامير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان له "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وتولى الأمير طلال بن سعود الذي رحل عن عمر ناهز 68 عاماً، عدداً من المناصب الرياضية، وأهمها رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، وعضو اللجنة الأولمبية السعودية، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة- شرفياً-، كما كان عضواً رسمياً بهيئة أعضاء شرف نادي النصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أمير سعودي عن 68 عاماً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أمير سعودي عن 68 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).