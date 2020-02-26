السير الذاتية لمرشحي حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي

2020/02/26 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة بغداد اليوم الإخبارية ، الأربعاء 26-2-2020، قائمة مرشحي حكومة محمد توفيق علاوي مع سيرهم الذاتية.

وأبلغت مصادر نيابية ( بغداد اليوم ) ان القائمة أولية وقابلة للتعديل قبل التصويت عليها بجلسة يوم غد في البرلمان.

السير الذاتية للمرشحين

بغداد اليوم- ذي قار

اصدرت نقابة الصيادة في محافظة ذي قار، الاربعاء (26 شباط 2020) توضيحا بشأن “شحة الكمامات وارتفاع اسعارها’’، مؤكدة أن توزيعها سيكون مجاناً وبأسعار رمزية في بعض الصيدليات.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة

بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن كتلة صادقون، فاضل الفتلاوي، الثلاثاء (25 شباط، 2020) عن اجتماع مرتقب لرئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مع قادة الكتل السياسية.

وقال الفتلاوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إنه "من المرتقب ان يعقد مسا

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر طبي في محافظة النجف، الاثنين (24 شباط 2020)، بتأكيد إصابة واحدة بفايروس كورونا، في النجف، لشخص إيراني الجنسية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "زائراً إيرانياً وقع مغشياً عليه في المدينة القديمة بالنجف

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