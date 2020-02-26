حكومة اقليم كردستان تحظر منح التأشيرة لمواطني خمس دول

2020/02/26 | 19:12 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قررت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، إيقاف منح تأشيرات الدخول لمواطني 5 دول تفشى فيها فيروس كورونا.

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