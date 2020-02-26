الزوراء يعلن غياب احمد جلال عن مباراتي الكهرباء وامانة بغداد

2020/02/26 | 19:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن نادي الزوراء بكرة القدم، اليوم الاربعاء، فقدان خدمات جناح المميز احمد جلال.





وذكر النادي، ان الزوراء سيفتقد لخدمات اللاعب، احمد جلال، لعشرة ايام بعد تعرضه لتمزق في العضلة الامامية.





وبين انه سيغيب عن مواجهتي الفريق امام الكهرباء غداً وامانة بغداد الثلاثاء القادم.

وسبق وان اعلن النادي غياب حارس المرمى فهد طالب للإصابة ايضا.

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