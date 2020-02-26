البابا يؤجل زيارته الى العراق

2020/02/26 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأربعاء، عن تأجيل زيارته الى العراق الى أجل غير مسمى، لاسباب وصفها بالخطرة.وقال بابا الفاتيكان خلال كلمة امام مجموعة من العراقيين، الذين زاروا ميدان سان بيتر، انه أجلّ زيارته الى العراق الى اجل غير معلوم لاسباب وصفها بـ"الرحلة الخطرة".واضاف البابا في كلمته "يا مواطني العراق، أقول إنني قريب منك.أنت في ساحة معركة.فأنت تعاني من الحرب من جانب وآخر.أصلي من أجلك وأدعو لبلدك".يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح، سبق له ان التقى في الفاتيكان البابا فرنسيس في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، اذ تمت خلال اللقاء، مناقشة ترتيبات الزيارة البابوبية الى العراق.

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